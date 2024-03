Thermas dos Laranjais inicia a construção de megatoboágua avaliado em R$ 60 milhões

Cerca de 20 contêineres carregados de peças importadas da nova atração ‘Lendário’ chegaram ao parque aquático este mês.

O Nações, uma das atrações mais aguardadas dos últimos anos entre os amantes de parques aquáticos no Brasil, recebeu este mês as primeiras peças. Cerca de 20 contêineres carregados de material importado chegaram nas primeiras semanas de fevereiro ao Thermas dos Laranjais, em Olímpia/SP, onde o megatoboágua está sendo construído.

Entre os itens que chegaram ao parque estão fibra de vidro, importadas das Filipinas; estruturas metálicas, fabricadas na China; peças de suporte, trazidas diretamente do Canadá e dos Estados Unidos; além de peças da esteira transportadora, fabricada em parceria entre Suíça e Alemanha.

“É uma operação complexa e que compreende uma logística gigante. Estamos esperando cerca de 80 contêineres, que deverão chegar nas próximas semanas, a maior parte deles são peças de fibra de vidro, para a montagem da estrutura do brinquedo”, afirmou o presidente do Thermas, o arquiteto Jorge Noronha (responsável pelo desenho de praticamente todas as atrações dentro do parque).

O Nações será um complexo de toboáguas com diversas experiências de descida ainda inéditas no mundo e promete elevar o nível da adrenalina a um novo patamar, superando até mesmo o Lendário (outro gigante do Thermas).

O nome Nações é uma homenagem ao idealizador e fundador do parque, o empresário Benito Benatti, brasileiro de descendência italiana.

Com investimento de R$ 60 milhões e previsto para ser inaugurado no segundo semestre deste ano, o Nações será formado por dois supertoboáguas, partindo de uma torre de 33 metros de altura. A descida será feita usando boias com até seis pessoas por vez.

A atração é desenvolvida pela empresa canadense White Water West, uma das mais renomadas “fábricas de brinquedo” do mundo – e parceira do Thermas em outros brinquedos. Tudo sob a supervisão do arquiteto e presidente do parque, Jorge Noronha.

“O Nações deve superar de fato o Lendário, atualmente nosso maior complexo de toboáguas. É um projeto grandioso e único, que vem pra acrescentar ainda mais ao nosso portfólio. Será uma grande atração e uma homenagem a visão empreendedora do fundador do Thermas. Queremos que seja uma atração a altura do que seu Benito representa para o parque”, diz Jorge Noronha. Atualmente, o Thermas dos Laranjais conta com mais de 60 atrações.

O Nações promete oferecer uma experiência única e emocionante aos visitantes, reforçando o compromisso do Thermas em proporcionar momentos inesquecíveis de diversão e de lazer para todas as idades.

Características únicas do Nações:

Primeiro toboágua do modelo Anaconda das Américas e terceiro no mundo;

Primeiro Orbiter das Américas e segundo do mundo;

Primeira fusão de atrações do modelo Orbiter e Anaconda do Mundo;

Primeiro modelo com Master Blaster para 6 pessoas do mundo;

Primeiro Spacebowl para boias de 6 pessoas das Américas e segundo no mundo;

Primeiro Master Blaster com Megadrop para 6 pessoas no mundo;

Primeira fusão Master Blaster, Talispin e Spacebowl para 6 pessoas no mundo.

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado na Estância Turística de Olímpia, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e o primeiro do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São mais de 60 atrações para todas as idades, com diversos complexos de toboáguas, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, piscinas de surfe, sonolência e ressurgência, rio de correnteza, área kids e parque infantil, entre outras, abastecidas por águas quentes naturais. Principal responsável pelo desenvolvimento do turismo na região, o parque, inaugurado em 1987, funciona os 365 dias do ano e emprega mais de 500 colaboradores diretos.

Condições especiais para grupos e excursões pelo telefone (17) 99773-3570 ou através do email comercial2@termas.com.br.

