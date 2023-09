Thermas dos Laranjais é opção de lazer e diversão para o Feriado da Independência

Feriadão prolongado de 7 a 10 de setembro deve atrair milhares de visitantes para a estância turística de Olímpia/SP.

O Thermas dos Laranjais, o parque aquático mais visitado da América Latina e o 4º parque mais visitado do mundo, está pronto para receber os visitantes no Feriado da Independência, entre os dias 7 e 10 de setembro, com atrações emocionantes e relaxantes para encantar todas as idades.

Para as crianças, o parque oferece um verdadeiro paraíso de diversão. O Espaço Kids é repleto de atividades, com toboáguas, escorregadores, tirolesa kids e outras atrações que proporcionam momentos de pura alegria. As famílias podem aproveitar ainda o Play Kids, ambiente temático com águas aquecidas, onde os pequenos podem brincar e se divertir com total segurança.

Os adultos encontram diversão garantida. O Lendário, maior complexo de toboáguas do Brasil, oferece adrenalina com suas cápsulas em queda livre. Os toboáguas Kamikaze e Everest, com 30 metros de altura, proporcionam desafios pra lá de emocionantes. Já a estrutura da Asa Delta, que simula uma pista de skate, proporciona velocidades de até 60km/h.

Para quem busca relaxamento, o Thermas dos Laranjais oferece piscinas de ondas artificiais, o tranquilo Rio Lento e a inspiradora Piscina de Ressurgência. Os ofurôs, com temperaturas de até 40°C, são ideais para descansar e revigorar as energias. Ao todo, são mais de 55 atrações.

Além de atividades emocionantes e relaxantes, o parque oferece uma infraestrutura de primeira qualidade. São mais de 32 lanchonetes e restaurantes, garantindo enorme variedade de opções gastronômicas para todos os gostos. O conforto dos visitantes é uma prioridade, e o Thermas dos Laranjais garante um ambiente acolhedor para todos.

Liberte-se da rotina e aproveite as maravilhas que o Thermas dos Laranjais tem a oferecer. Seja para diversão em família, emoção para os aventureiros ou momentos de relaxamento, o parque tem uma experiência mágica a espera de todos. Aproveite as atrações, a gastronomia e todo o conforto que o parque proporciona. E prepare-se para uma experiência única e inesquecível!

Olímpia

Com 55 mil habitantes, a Estância Turística de Olímpia possui a segunda maior rede hoteleira do estado de São Paulo, superior a 34 mil leitos. O turismo representa 65% da economia local. Com base no histórico de visitação e nos números do primeiro trimestre (1,8 milhão), a cidade espera receber cerca de 4 milhões de visitantes em 2023.

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado em Olímpia, interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado na América Latina. Seus mais de 300 mil metros quadrados reúnem mais de 55 atrações, como a 1ª montanha-russa aquática do Brasil, complexos de toboáguas, piscina de surfe, duas praias artificiais, piscinas de sonolência e ressurgência, rio de correnteza e parque infantil, todas abastecidas com água quente natural. Sua estrutura conta ainda com serviços de restaurantes, lanchonetes e lojas. Principal responsável pelo turismo na cidade, emprega mais de 500 pessoas de forma direta. Conheça o parque: www.termas.com.br. Telefone: (17) 3279-3500.

