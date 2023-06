Thermas dos Laranjais é o 4º parque aquático mais visitado do mundo e o 1º do Brasil

Relatório da Themed Entertainment Association (TEA) mostra crescimento de 47% no número de visitantes entre 2021 e 2022.

O Thermas dos Laranjais, em Olimpia/SP, é o quarto parque aquático mais visitado do mundo em 2022, de acordo com relatório da Themed Entertainment Association (TEA). O parque mais tradicional de Olímpia, que conta com 55 atrações, também é o mais visitado do Brasil e da América do Sul, com 1,72 milhão de visitantes. O relatório completo pode ser acessado clicando aqui.

O Thermas dos Laranjais já ocupa o topo do ranking há vários anos. De acordo com o relatório TEA/AECOM, houve aumento de visitantes entre os anos 2021 e 2022.

Em 2021, quando o mundo ainda sentia os efeitos da pandemia de coronavírus, foram 1,179 milhão de visitantes, já em 2022, no período pós-pandêmico o crescimento do número de visitantes foi de 47%, passando para 1,729 milhão de visitantes.

“Essa conquista é fruto do nosso compromisso em oferecer experiências memoráveis e momentos de diversão para todas as famílias que nos escolhem como destino. Estamos sempre comprometidos em garantir o lazer das famílias de maneira sustentável, garantindo a qualidade no nosso serviço e a felicidade dos nossos visitantes”, afirmou o presidente do Thermas dos Laranjais, Jorge Noronha.

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado em Olímpia/SP, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado na América Latina. Seus mais de 300 mil metros quadrados reúnem mais de 55 atrações, como a 1ª montanha-russa aquática do Brasil, complexos de toboáguas, piscina de surfe, duas praias artificiais, piscinas de sonolência e ressurgência, rio de correnteza e parque infantil, todas abastecidas com água quente natural. Sua estrutura conta ainda com serviços de restaurantes, lanchonetes e lojas. Principal responsável pelo turismo na cidade, emprega mais de 500 pessoas de forma direta. Conheça o parque: www.termas.com.br. Telefone: (17) 3279-3500.