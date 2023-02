Thermas dos Laranjais de Olímpia é o 5º parque aquático mais popular do mundo

Atração no interior paulista aparece em destaque na lista do portal Blooloop.com, à frente de parques da China, Dubai e Orlando.

Parque aquático mais visitado da América Latina – marco que carrega há vários anos –, o Thermas dos Laranjais, de Olímpia/SP, acaba de conquistar mais um reconhecimento importante: é o 5º parque aquático mais popular do planeta.

O ranking internacional com os 17 melhores parques aquáticos foi divulgado recentemente pelo site Blooloop.com, referência em notícias e tendências sobre parques, o mais lido no mundo por profissionais de atrações turísticas.

O parque aquático do interior paulista, que no final do ano passado se tornou o primeiro do País a aderir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ao Pacto Global da ONU, aparece na lista à frente de importantes parques aquáticos da China – um mercado ascendente –, Dubai e até mesmo de Orlando, na Flórida.

O Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e o 5º mais popular do mundo, lembra a publicação. “Foi inaugurado em 1987 e abriga o maior e mais emocionante complexo de toboáguas do Brasil”, acrescenta o texto, em uma referência ao Lendário, a última mega atração lançada pelo parque. Para ler o texto na íntegra, clique aqui.

“O mercado de parques aquáticos vem ganhando bastante popularidade no Brasil e no mundo, nos últimos anos. O Thermas tem dado sua contribuição para este fortalecimento, porque está sempre buscando inovar e proporcionar a melhor experiência aos seus visitantes, que retribuem prestigiando cada vez mais o parque”, diz Jorge Noronha, presidente do Thermas dos Laranjais.

Veja a lista dos 17 melhores parques aquáticos do mundo

1º – Parque Aquático Chimelong, Guangzhou, China

2º – Typhoon Lagoon, Disney World, Flórida, EUA

3º – Blizzard Beach, Disney World, Flórida, EUA

4º – Therme Erding, Erding, Alemanha

5º – Thermas dos Laranjais, Olímpia, Brasil

6º – Atlantis Aquaventure, Paradise Island, Bahamas

7º – Baía do vulcão, Universal Orlando, Flórida, EUA

8º – Aquatica, Orlando, Flórida, EUA

9º – Hot Park, Rio Quente, Brasil

10º – Parque Aquático Wuhu Fantawild, Wuhu, China

11º – Caribbean Bay, Seul, Coreia do Sul

12º – Atlantis Aquaventure, Dubai, Emirados Árabes Unidos

13º – Aquapalace, Praga, República Checa

14º – Ilhas Tropicais, Krausnick, Alemanha

15º – Parque aquático Wuhan Maya Beach, Wuhan, China

16º – Aquaventure Atlantis, Sanya, China

17º – Sunway Lagoon, Kuala Lumpur, Malásia

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado na Estância Turística de Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e o primeiro do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São mais de 55 atrações para todas as idades, com diversos complexos de toboáguas, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, piscinas de surfe, sonolência e ressurgência, rio de correnteza, área kids e parque infantil, entre outras, abastecidas por águas quentes naturais. Principal responsável pelo desenvolvimento do turismo na região, o parque, inaugurado em 1987, funciona os 365 dias do ano e emprega mais de 500 colaboradores diretos.

