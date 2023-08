THE B-BURGERS chega a Votuporanga

Inaugurada na noite da última quinta-feira (17) o mais novo point gastronômico de Votuporanga, a The B-Burgers, numa iniciativa do casal Rodrigo Beleza e Ligia Peres.

A mais nova franquia de Votuporanga leva a marca do empresário, humorista e influencer digital Carlinhos Maia e já é considerada um dos melhores investimentos no segmento do Brasil.

Rodrigo Beleza, atual secretário do Desenvolvimento Urbano de Votuporanga, recepcionou na inauguração, convidados como o prefeito Jorge Augusto Seba, o presidente da Câmara Daniel David, o diretor do Sebrae Marcos Amancio, amigos e familiares, além de uma multidão que foi para experimentar os famosos lanches.

Sob muita emoção Rodrigo Beleza homenageou sua esposa Ligia e citou que pertence a ela a escolha pela franquia. O casal estava acompanhado dos filhos, ambos se chamam Gabriel. Beleza enalteceu o governo municipal e afirmou que Votuporanga é uma cidade de oportunidades e que quem investe aqui não se arrepende. Rodrigo aproveitou a ocasião e fez uma homenagem aos colaboradores da empresa e disse que o negócio só vai funcionar com o trabalho e dedicação deles.

Ainda falaram na cerimônia conduzida pelo radialista Orlando Ribeiro, o presidente da Câmara Daniel David, o diretor do Sebrae Marcos Amancio, além das bençãos e orações que foram proferidas pelo Diácono Nilton Leme do Prado.

A The B-Burguers está instalada na rua Pernambuco, 3061, na frente da Praça São Bento em uma edificação que foi toda adequada as exigências do publico que hoje anseia por espaço kids e muito conforto. No espaço, lanches de qualidade, petiscos, pratos executivos (almoço) e aquele chopp gelado da Antártica.

A The B-Burguer nasceu no Estado de Sergipe e se tornou uma das franquias que mais cresce no Brasil, e até já recebeu por 4 anos seguidos, o Prêmio TAC de melhor hamburgueria daquele estado. A The B-Burguer conta com atualmente 300 unidades no Brasil.

Apesar de servir um dos melhores hamburgueres do Brasil a franquia mantém em seu cardápio combos de refeições a partir de R$13,99. A empresa atende diariamente a partir das 11h30, exceto aos domingos, quando o atendimento começa após às 15h.

Roberto Beleza e Ligia Peres no momento da abertura da The B-Burguer