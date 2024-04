Teste avalia desempenho dos alunos de Medicina da Unifev

Prova, aplicada quinta-feira (4), foi desenvolvida por docentes da graduação, em parceria com outras Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado de São Paulo.

Na tarde de quinta-feira (4), o curso de Medicina da Unifev promoveu o “Teste de Progresso”, uma avaliação com o objetivo de supervisionar o desempenho dos alunos. A prova, realizada no Câmpus Centro, foi elaborada por professores da graduação, em parceria com outras nove instituições de ensino médico do Estado de São Paulo, que integram o Consórcio Caipira, uma iniciativa colaborativa para avaliar o desenvolvimento dos estudantes.