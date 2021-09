Terror em Araçatuba: criminosos espalharam aproximadamente 200 quilos de explosivos durante mega-assalto, diz PF

“Foram iniciadas também, desde logo, os trabalhos de perícias em veículos e locais de crime, já tendo sido apreendidos e periciados 13 veículos envolvidos no assalto, vários deles blindados e preparados para receber armamento de grosso calibre”, afirmou a corporação.

“No dia de hoje (3), a partir do trabalho conjunto de investigação com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, a PF deu cumprimento a três mandados de prisão temporária de suspeitos de participação no roubo. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Araçatuba. Um quarto mandado também foi expedido, porém o investigado, que estava hospitalizado, acabou falecendo”, disse a corporação.