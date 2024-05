Termômetros devem registrar 13ºC em Votuporanga no fim de semana 

Além da queda na temperatura, o Climatempo aponta possibilidade de chuva.

A previsão para este fim de semana em Votuporanga/SP e região indica uma queda nas temperaturas e o retorno de pancadas de chuvas, especialmente a partir desta sexta-feira (24.mai), após um período sem precipitações.

O calor intenso, que tem persistido no interior paulista, está com os dias contados, segundo o Climatempo, que aponta a chegada de uma frente fria, acompanhada de ar polar mais abrangente, o que aumentará as condições de pancadas de chuva a partir de sexta-feira, trazendo alívio para as altas temperaturas.

Vale ressaltar que o inverno começa em 21 de junho, às 17h51. Nessa data, conhecida como solstício de inverno, será também o dia mais curto do ano. Porém, os prognósticos climáticos da próxima estação começaram a aparecer. De acordo com o Climatempo, o inverno de 2024 será 3ºC acima do previsto.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias, segundo o Climatempo: