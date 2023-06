Terminam nesta quinta as inscrições para o Festival do Milho da Unifev

Iguarias serão preparadas tendo o grão como base; cursos organizam evento na Cidade Universitária na noite do próximo dia 27.

A Unifev realiza pela primeira vez o Festival do Milho no dia 27 de junho (terça-feira), a partir das 19h30, no quiosque da Cidade Universitária. O evento é organizado pelos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Agronômica e Nutrição.

A inscrição para alunos, egressos e comunidade pode ser feita somente até quinta-feira, dia 15/06, pelo link unifev.edu.br/milho23 e custa R$ 20 (o valor pode ser dividido em até duas parcelas).

As receitas serão preparadas pelos alunos de Nutrição a partir do milho colhido na área agrícola da Instituição, explica a coordenadora do curso, Profa. Dra. Letícia Aparecida Barufi Fernandes. “O público presente poderá experimentar diversos pratos do kit degustação: beijinho, sopa creme, suco, cural, bolinha de queijo, bolo, pamonha, além de milho na manteiga”.

A coordenadora de Engenharia Agronômica, Profa. Ma. Mariane Aparecida Barbará Zanini, destaca que o Festival do Milho promove a curricularização entre os cursos. Pelo curso de Agronomia serão abordados os ciclos do cultivo do milho no campo e a colheita; o curso de Nutrição fará o beneficiamento e preparação de pratos com o grão; as graduações de Administração e Ciências Contábeis levantarão os custos de cultivo e de produção das preparações para o festival, além de estudo de mercado dos produtos e subprodutos do milho.

“A nossa região é uma grande produtora de milho. E entre os meses de maio e julho, período de safrinha, são realizadas as festas juninas e demais festividades típicas. Portanto, é relevante resgatar as tradições da região no que se refere à agricultura e promover o contato dos alunos com as práticas que envolvem o cultivo e o processamento do alimento, a confraternização, a interdisciplinaridade entre os cursos e as ações de divulgação de cada curso diante da comunidade acadêmica e externa”, ressalta a Profa. Ma. Mariane Zanini.