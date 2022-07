TERÇO: Família de Votuporanga mantém tradição junina há mais de 50 anos 

Com exceção das comemorações natalinas, nenhum outro período do ano carrega tanto valor religioso como o mês de junho.

Uma das grandes atrações culturais nos meses de junho e julho são os terços e festas juninas, que são realizadas em comunidades, bairros rurais, escolas, creches e em diversos locais Brasil a fora. Aqui em Votuporanga não é diferente, as festas juninas ou julinas ganham espaço e fazem a alegria de pessoas de todas as idades.

Com exceção das comemorações natalinas, nenhum outro período do ano carrega tanto valor religioso como o mês de junho. Para o catolicismo, junho é a época que relembra e celebra as trajetórias cercadas por atos de filantropia de três dos mais reverenciados santos entre os fiéis: o padroeiro dos pobres, Santo Antônio; o difusor do ritual de batismo, São João; e um dos fundadores da Igreja Católica, São Pedro.

Aqui no município, Marco Antônio da Silva contou ao jornal Diário de Votuporanga sobre a tradição da realização do terço realizado por sua família por mais de 50 anos, acompanhe:

DV: O que significa a data para você?

“A data para mim e minha família é um momento de fé que meus pais, D. Thereza Alves e meu falecido pai Milton Soares sempre tiveram em agradecimento aos santos Antônio, São João e São Pedro por tudo que pedimos de graça para eles e sempre fomos atendidos.”

DV: Onde é realizado o terço é há quanto tempo sua família mantém essa tradição?

“Com relação ao tempo que rezamos já faz mais de 50 anos no mesmo bairro São Vicente próximo ao terminal Rodoviário. E pretendemos continuar por muitos anos!”

DV: Como é para você manter por tantos anos esta tradição e como é feita a realização?

“Manter esta tradição é um sentimento de fé. Começamos com a compra da bandeira com os três santos, depois procuramos um colega para rezar o terço. Há alguns anos é rezado por nossos vizinhos Osmar e Nina, casal que faz parte da capela de São Vicente. Estouramos pipoca, fazemos quentão, chocolate e bolos. Este ano tivemos ajuda das vizinhas Mel e Joana. Compramos fogos de artifícios, lembrando que somente ‘fogos de lágrimas’ como falam, por causa dos animais. Sentimento que é realizado com muita felicidade e amor! ”

O terço foi realizado no último dia 25/06, lembrando que a bandeira fica no mastro até a realização do próximo ano.

Por Andrea Anciaes