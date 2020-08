Terceiro envolvido no sequestro do médico é preso em Américo de Campos

Policiais civis da DIG/DISE de Votuporanga-SP prenderam nesta quinta-feira (27) mais um suspeito de ter participado do sequestro médico votuporanguense José Maria Gonçalves Filho. A prisão aconteceu na cidade de Américo de Campos-SP e segundo a policia, este suspeito deu suporte aos comparsas de São Paulo, aqui pela região.

Por outro lado, a DIG Votuporanga, DISE e CEIC de Rio Preto DAS e Garra, prenderam nesta semana mais dois envolvidos no mesmo crime, mas só que eles se encontravam na Zona Leste da Capital Paulista. O trabalho investigativo contou com todas as equipes de policiais da região que seguiram para São Paulo. Nestas prisões durante as buscas na capital, foram aprendidos um revólver, calibre 38, com numeração suprimida, 140 pedras de crack, além de outros objetos de interesse à investigação. As buscas prosseguem. Os presos permanecem presos temporariamente à disposição da Justiça.

O Crime

Na data de 20/08/2020, o médico votuporanguense, José Maria Gonçalves Filho foi vítima de sequestro relâmpago. Ele foi rendido na porta do Rotary Club de Votuporanga, entidade da qual é presidente, e colocado em seu próprio veículo, um JEEP/COMPASS. Depois, com os autores seguiu para uma área de matagal, nas proximidades da cidade, onde foi mantido refém, enquanto outros comparsas praticavam o roubo em seu apartamento, local em que renderam sua esposa e subtraíram valores e joias.