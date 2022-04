Temporal derruba árvore que cai em cima de carro em Votuporanga 

Parte de uma árvore enorme caiu em cima de um carro na Avenida Doutor Wilson Souza Foz, no bairro San Remo. Ninguém ficou ferido.

Uma árvore caiu em cima de um carro que estava estacionado na Avenida Doutor Wilson Souza Foz, no bairro San Remo, no final da tarde desta segunda-feira (11.abr), durante a chuva e o forte vento que atingiu em Votuporanga/SP.

No local, a reportagem do Diário, notou que no lote existente ao lado da via, sem muro de proteção, existe uma árvore grande, sendo que parte dela caiu, possivelmente pela força do vento, atingindo fiação e um carro que estava estacionado.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local; parte dos galhos foram retirados e alocados na margem da avenida, não foi necessário interditar a via.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Votuporanga informaram que não foram registradas ocorrências com gravidade.