Temporais: Neoenergia Elektro reforça orientações de segurança com a rede elétrica

Concessionária reforça cuidados com raios e com a queda de árvores sobre a rede elétrica provocando o rompimento de cabos.

Em boa parte do estado de São Paulo, o mês de fevereiro começou com muita nebulosidade. A previsão para os próximos dias é de chuvas intensas, que podem ocorrer com mais frequência no período da tarde. A Neoenergia Elektro está monitorando a previsão do tempo e posicionando estrategicamente suas equipes nos locais onde o impacto pode ser maior, com o objetivo de minimizar os efeitos aos seus clientes. A distribuidora pede o apoio e a compreensão da população, já que temporais de grandes proporções geram maior impacto na rede aérea de distribuição de energia elétrica.

Para ter segurança durante os temporais, evitando principalmente os raios, a Neoenergia Elektro reforça algumas orientações: