TEMPO: Temperatura deve variar entre 13°C e 38°C neste fim de semana em Votuporanga 

Há previsão de chuva de até 4mm no domingo (17); umidade relativa do ar segue em níveis preocupantes.

O último fim de semana de Inverno deve ter temperatura variando entre 13°C e 38°C em Votuporanga/SP, com previsão de chuva apenas para o domingo (17.set), de até 4mm. Isso porque a estação que começou no dia 21 de junho se aproxima do término, exatamente às 3h50, do sábado (23), quando começa a Primavera.

Entretanto, a umidade relativa do ar segue em níveis preocupantes, por exemplo, na próxima terça-feira (19), a umidade pode cair a 14%, quase cinco vezes menor que o considerado ideal pela OMS (Organização Mundial de Saúde) que compreende na faixa entre 60 e 80%. A situação impacta diretamente no aumento de problemas respiratórios e risco de incêndios.

Diante da baixa umidade relativa do ar, os moradores precisam tomar cuidados especiais para evitar complicações respiratórias, como evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 17h, umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, colocar toalhas molhadas e recipientes com água, além de aumentar o consumo de líquidos, principalmente de água.

É sugerido, ainda, aguar os jardins e, sempre que possível, permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas. Outra orientação é evitar queimadas que, além de proibidas por lei, prejudicam o meio ambiente e a saúde.

Confira a previsão do tempo para a próxima semana em Votuporanga: