TEMPO: Semana deve ser chuvosa e com temperatura amena em Votuporanga 

Termômetros devem variar entre 18ºC e 34ºC.

Um ciclone extratropical que passa pela costa do Uruguai vai abrir espaço para uma massa de ar frio capaz de derrubar as máximas em pelo menos 10ºC, pelo menos na capital paulista nesta segunda-feira (10.out). Em Votuporanga, não é muito diferente e os termômetros variam entre 18ºC e 27ºC, em dia com sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Segundo o Climatempo, nesta terça-feira, apesar do alerta para quedas bruscas de temperaturas, os termômetros devem variar entre 18ºC e 27ºC, em dia de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Pode chover até 8mm.

Na quarta-feira (12), feriado nacional, os termômetros devem registrar mínimas de 20ºC e máximas de 34ºC; em dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Pode chover até 4mm.

Já na quinta-feira, ainda de acordo com o Climatempo, os termômetros variam entre 19ºC e 34ºC, em dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Pode chover até 5mm.

Na sexta-feira (14), a previsão é de temperaturas entre 20ºC e 34ºC, em dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Pode chover até 5mm.

No sábado, os termômetros devem variar entre 20ºC e 34ºC, em dia de sol com algumas nuvens. Não chove.

No domingo (16), a previsão é de temperaturas entre 19ºC e 33ºC, em dia de sol e sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Não chove.