TEMPO: Sem chuva, Votuporanga terá temperatura amena no final de semana 

Segundo o Climatempo, deve chover no município na segunda e terça-feira.

Por Jorge Honorio

O final de semana promete ser com temperatura amena e sem chuva em Votuporanga/SP, pelo menos é o que aponta o Climatempo. Para este sábado (17.set), os termômetros devem oscilar entre 13ºC e 30ºC e a umidade relativa do ar deve ter máxima de 65% e mínima de 30%, abaixo do ideal recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que compreende na faixa entre 50 e 80%.

No domingo, a umidade do ar deve oscilar entre 26% e 71%; já os termômetros, mínima de 13ºC e máxima de 33ºC. Não chove.

Já para segunda-feira (19), o panorama deve ser alterado, inclusive, com previsão de 90% para pancadas de chuva em até 5mm. A temperatura deve oscilar entre 15ºC e 37ºC.

Na terça (20), o Climatempo alerta para mudanças bruscas de temperatura que deve oscilar entre 21ºC e 32ºC. A previsão também aponta em 90% para pancadas de chuva em até 17mm de precipitação.

Na quarta e quinta-feira, a previsão de chuva também existe, porém, em menor quantidade. A temperatura deve variar entre 19ºC e 35ºC.

Já na sexta-feira, outro alerta de queda brusca de temperatura, que deve variar entre 13ºC e 27ºC. Não deve chover.

Enquanto não chove

A principal recomendação é consumir muita água e ter cuidado especial com crianças e idosos. Também é aconselhado evitar exercícios físicos ao ar livre, entre 11h e 15h e manter ambientes umidificados com vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água.

É sugerido, ainda, aguar os jardins e, sempre que possível, permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas. Outra orientação é evitar queimadas que, além de proibidas por lei, prejudicam o meio ambiente e a saúde.