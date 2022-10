Tempo: Frente fria vai deixar termômetros perto de 12ºC em Votuporanga 

O motivo é a chegada de uma frente fria seguida por uma massa de ar de origem polar que vem do Sul do Brasil.

Um frio atípico para o mês de novembro vai deixar os termômetros perto dos 12ºC em Votuporanga/SP e na região. O motivo é a chegada de uma frente fria seguida por uma massa de ar de origem polar que vem do Sul do Brasil. O tempo começa a mudar nesta quinta-feira (27.out), com previsão de chuvas no fim do dia após bastante calor, e a queda nas temperaturas é esperada a partir da próxima terça (1º.nov).

Segundo o Climatempo, para esta sexta (28), os termômetros devem oscilar entre 23ºC e 35ºC; em dia de sol, com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

No sábado, a temperatura deve ser parecida, oscilando entre 23ºC e 32ºC; em dia de sol com algumas nuvens. Chove até 30mm durante o dia e à noite.

Já para o domingo (30), a temperatura deve oscilar entre 22ºC e 33ºC; com sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Na segunda-feira (31), os termômetros devem oscilar entre 19ºC e 30ºC; com possibilidade de chover até 39mm; com sol e muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

O Climatempo aponta para a partir de terça-feira, alterações bruscas de temperatura; os termômetros devem oscilar entre 13ºC e 22ºC; em dia chuvoso. À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado.

A temperatura deve seguir similar nos próximos dias, apresentando oscilação brusca de temperatura; na quarta-feira (2), deve registrar entre 12ºC e 15ºC.

A Defesa Civil recomenda atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos. Em caso de emergência, os moradores podem acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.