Tempo: feriadão deve ser com chuva em Votuporanga 

De acordo com o Climatempo, a quinta-feira vai começar com altas temperaturas — que vão despencar com a chuva de até 30mm.

Haja saúde para encarar as mudanças bruscas de temperatura na de Votuporanga/SP nos próximos dias. Segundo o Climatempo, esta quinta-feira (12), dia de Nossa Senhora de Aparecida, deve começar com sol e temperaturas em elevação – que vão despencar com a chuva de até 30mm. Os termômetros variam entre mínimas de 19°C e máximas que podem chegar aos 29°C.

Meteorologistas apontam que a entrada de uma massa de ar frio vai trazer instabilidade para a região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo instável e as pancadas de chuva permanecem na sexta, sábado e domingo.

Veja abaixo a previsão completa: