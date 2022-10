Tempo: Defesa Civil emite alerta para chuvas fortes seguidas de raios, ventos e granizo 

Fim de semana terá chuva, porém, na semana que vem, haverá queda brusca na temperatura. Mudança será causada por um fenômeno chamado de Oscilação Antártica que trará temperaturas típicas de inverno em plena primavera.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta, na tarde da última quinta-feira (27.out), para o risco de chuvas fortes e contínuas em diversas cidades do interior. Comunicado abrange o período entre sexta-feira (28) e terça-feira (1º.nov).

As regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília e Bauru podem registrar precipitação entre 90 e 120 milímetros. Já em Sorocaba, o acumulado deve ser de 80 milímetros.

Segundo a Defesa Civil, as chuvas fortes serão acompanhadas de raios, ventos e granizo.

A Defesa Civil recomenda atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos. Em caso de emergência, os moradores podem acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Corredor polar da Antártida faz novembro começar com frio anormal

O Climatempo aponta para a partir de terça-feira, Votuporanga terá alterações bruscas de temperatura; os termômetros devem oscilar entre 13ºC e 22ºC; em dia chuvoso. À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado.

A temperatura deve seguir similar nos próximos dias, apresentando oscilação brusca de temperatura; na quarta-feira (2), deve registrar entre 12ºC e 15ºC.

De acordo com meteorologistas, a frente fria, atípica para o período, será causada por um fenômeno, chamado de Oscilação Antártica que vai abrir um corredor polar vindo do continente em direção a América do Sul; e assim, a tendência é de as temperaturas caírem e o clima ficar mais parecido com o de junho e julho do que o da fase final da primavera.

Os meteorologistas explicam que a Oscilação Antártica – também chamada de Modo Anular Sul – é uma das principais variáveis climáticas do Hemisfério Sul, tanto para chuva quanto para temperaturas.