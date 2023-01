TEMPO: Defesa Civil emite alerta para chuvas fortes até o fim de semana 

Previsão é para que também ocorram descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas intensas e contínuas entre terça-feira (31.jan) e sexta-feira (3.fev) em diversos municípios do interior, incluindo a região de Votuporanga.

Em São José do Rio Preto, a expectativa é de 100 milímetros de chuva. Em Araçatuba, Bauru e Marília o acumulado pode ser de 110 milímetros. Já em Itapeva, o volume estimado é de 150 milímetros.

A previsão da Defesa Civil é para que também ocorram descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões.

Segundo o Climatempo, para Votuporanga a semana será chuvosa:

Quarta-feira (1º): mínima de 20ºC e máxima de 31ºC. Períodos de nublado, com chuva em até 11 mm a qualquer hora.

Quinta-feira (2): mínima de 20ºC e máxima de 31ºC. Pancadas de chuva à tarde e à noite de até 15 mm.

Sexta-feira (3): mínima de 21ºC e máxima de 30ºC. Pancadas de chuva à tarde e à noite de até 15 mm.

Sábado (4) : mínima de 20ºC e máxima de 29ºC. Pancadas de chuva à tarde e à noite de até 15 mm.

Domingo (5): mínima de 23ºC e máxima de 29ºC. Pancadas de chuva à tarde e à noite de até 9 mm.

Segunda-feira (6): mínima de 22ºC e máxima de 30ºC. Sol, com chuva de manhã em até 8 mm e diminuição de nuvens à tarde; noite com pouca nebulosidade.

Orientações

Conforme alerta recente da Defesa Civil, recomenda-se não atravessar e entrar em áreas inundadas ou enfrentar enxurradas. A força da água pode arrastar uma pessoa ou, até mesmo, um veículo.

As pessoas que moram em áreas de risco devem ficar atentas aos sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas. Diante desses sinais, deve-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Para obter mais orientações sobre o que fazer antes, durante e depois do período de chuvas intensas, a Defesa Civil mantém o aplicativo Alerta SP, disponível para download nos sistemas Android e iOS.

Alertas de risco também são enviados por SMS. Basta enviar uma mensagem com o CEP da localidade desejada para o número 40199.

Cuidados na direção

Com o período chuvoso, a Defesa Civil do estado de São Paulo compartilhou cinco cuidados que você deve ter ao dirigir sob chuva: