TEMPO: Defesa Civil alerta para queda de temperatura em Votuporanga

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a frente fria que atinge o estado desde as primeiras horas desta sexta-feira (23.set) e vale até o próximo domingo (25). Os termômetros podem chegar a 12ºC em Votuporanga, porém, cair a 3ºC em locais como a Serra da Mantiqueira.

O órgão alerta para que as pessoas evitem locais fechados e de grande circulação de pessoas para se evitar as doenças oportunistas que incidem mais no período de maior frio, como gripes, resfriados, pneumonias e meningites. E que se higienize constantemente as mãos.