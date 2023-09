TEMPO: Defesa Civil alerta para altas temperaturas e baixa umidade em Votuporanga 

Os termômetros podem registrar 43°C na próxima semana; umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 10%.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta o registro de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar no interior de SP, de quarta-feira (20.set) a domingo (24). Segundo o Órgão, as regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru e Marília podem chegar aos 42ºC e apresentar umidade relativa do ar abaixo dos 15%.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal para o organismo humano fica em torno de 40% e 70%.

As condições aumentam o risco de incêndios, principalmente em regiões com vegetação seca, por isso é importante não colocar fogo para limpeza de galhos e folhas.

Durante o período, é indicado que as pessoas se mantenham hidratadas, evitem exposição ao sol e práticas esportivas durante a tarde, utilizem vaporizadores de ambiente ou toalha umedecida, apliquem soro fisiológico nos olhos e narinas.

Confira a previsão do tempo para a próxima semana em Votuporanga: