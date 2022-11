TEMPO: Após final de semana de sol, frente fria chega a Votuporanga e temperatura despenca na cidade a partir desta terça 

Novembro começa com céu encoberto e tempo chuvoso. Entrada de uma forte massa de ar polar fará a temperatura cair até sexta-feira (4).

Após um final de semana de sol e calor, a temperatura deve despencar em Votuporanga/SP com a chegada de uma frente fria, segundo o Climatempo. Nesta segunda-feira (31.out) o dia começou com sol e algumas nuvens. Chovendo rápido durante o dia. Já no período da noite, muitas nuvens e pancadas de chuva.

Ainda na semana passada, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o risco de chuvas fortes e contínuas em diversas cidades do interior, comunicado segue vigente até esta terça-feira (1º.nov).

A Defesa Civil recomenda atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos. Em caso de emergência, os moradores podem acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Corredor polar da Antártida faz novembro começar com frio anormal

De acordo com meteorologistas, a frente fria, atípica para o período, é causada por um fenômeno, chamado de Oscilação Antártica que vai abrir um corredor polar vindo do continente em direção a América do Sul; e assim, a tendência é de as temperaturas caírem e o clima ficar mais parecido com o de junho e julho do que o da fase final da primavera.

Os meteorologistas explicam que a Oscilação Antártica – também chamada de Modo Anular Sul – é uma das principais variáveis climáticas do Hemisfério Sul, tanto para chuva quanto para temperaturas.

Veja a previsão completa, de acordo com o Climatempo:

Terça-feira (1°)

Mínima: 16°C

Máxima: 24°C

Quarta-feira (2)

Mínima: 13°C

Máxima: 20°C

Quinta-feira (3)

Mínima: 11°C

Máxima: 23°C

Sexta-feira (4)

Mínima: 12°C

Máxima: 27°C

Sábado (5)