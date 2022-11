Tempestades podem provocar transtornos neste fim de semana, alerta Defesa Civil 

De acordo com o órgão, devido às fortes chuvas, há risco de alagamentos, desabamentos e deslizamentos em áreas críticas no interior paulista.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de tempestades, acompanhadas de descargas elétricas, fortes rajadas de vento para o interior e granizo, neste fim de semana. Segundo o órgão, há risco de alagamentos, deslizamentos, desabamentos e demais ocorrências.

As tempestades serão provocadas por um corredor de umidade vindo da Amazônia, explicou a Defesa Civil.

Conforme informações meteorológicas da Defesa Civil, entre esta sexta (11.nov) e segunda-feira (14), há previsão de 90 mm de chuva para as regiões de Sorocaba, Itapeva e no litoral norte do estado. No acumulado, a previsão é de 100 mm de chuva nas regiões de Marília e São José do Rio Preto, na qual compreende Votuporanga. Na região de Bauru, também há previsão de fortes chuvas.