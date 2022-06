Temperatura volta a subir em Votuporanga e máxima pode ultrapassar os 30ºC 

Até o próximo domingo (3), os termômetros variam de 12ºC aos 32ºC, segundo o ClimaTempo.

Após semanas com temperaturas mais amenas em Votuporanga/SP, os termômetros devem registrar máximas mais ao estilo da Terra das Brisas Suaves nos próximos 10 dias. Neste sábado (25.jun), sem previsão de chuva, o dia deve ser de sol e sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens; os termômetros variam de 14ºC aos 31ºC, segundo o ClimaTempo.

No domingo, também não deve chover e a temperatura ficará entre 13ºC aos 28ºC.

Na segunda (27), com mínima de 12°C e máxima de 28°C também não tem previsão de chuva. O dia todo sem nuvens no céu e a noite de tempo aberto. Já na terça, quarta, quinta e sexta-feira, a previsão segue com termômetros variando entre 12ºC aos 32ºC, sem chuva.

No sábado (2) e domingo (3), os termômetros devem variar entre 13ºC aos 29ºC, sem chuva.

Sem chuva, a umidade do ar despenca e o corpo sofre

Quando chega o inverno, os termômetros caem, as chuvas desaparecem e seu nariz, olhos e garganta sentem os reflexos do tempo seco em algumas regiões do Brasil. Todos os anos temos que lidar com os problemas trazidos por essa diminuição da umidade do ar. Então, é importante desvendar como ela funciona e saber o que fazer para proteger seu organismo.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), o nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%. Quando a taxa cai para 30% é considerada uma situação de alerta e prejuízos para a saúde se tornam mais evidentes.

O tempo extremamente seco favorece o agravamento de alergias em crianças, por exemplo. Há, inclusive, risco de confusão de casos alérgicos com a covid-19, o que desafia os médicos no diagnóstico, segundo Marco Aurélio Sáfadi, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria.

Autoridades e especialistas recomendam algumas adaptações na rotina para sofrer menos com os efeitos do tempo seco.

Veja algumas delas: