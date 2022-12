Técnico português relata papo “tranquilo” sobre reserva com Cristiano Ronaldo, mas admite: “Não ficou muito satisfeito”

Fernando Santos nega discussão áspera e pedido de CR7 de deixar a concentração. E diz que considera normal reação do astro: “Deixem Ronaldo em paz, ele não merece.”

A decisão do técnico Fernando Santos de deixar o astro Cristiano Ronaldo no banco de reservas em pleno mata-mata da Copa do Mundo foi relatada ao jogador horas antes do duelo contra a Suíça, na última terça-feira. O treinador afirmou nesta sexta, véspera do confronto contra Marrocos, que só revelou o time da última partida aos jogadores já no estádio, como costuma fazer ao longo da carreira, mas que, antes disso, teve uma conversa com o craque em particular para explicar sua escolha de deixá-lo no banco.

“Essa conversa tinha de acontecer, seria uma justiça elementar da minha parte (se não acontecesse). Não faço isso a todos, é verdade, mas é o capitão do time, que é quem é em termos de projeção, pelo que deu ao futebol português, por aquilo que representa… Naturalmente, tinha de ter essa conversa com ele. Aconteceu no dia do jogo, depois do almoço. Não falei com Ronaldo antes, nem na segunda-feira nem no domingo. A única conversa que tive com Ronaldo, para explicar as razões pela qual não ia jogar, foi no dia do jogo, depois do almoço. Reuni com ele e disse por que não coloquei o nome dele no quadro”, disse Fernando Santos em entrevista coletiva.

Apesar de a imprensa portuguesa ter relatado que Fernando Santos e Cristiano Ronaldo tiveram uma áspera discussão por conta da decisão do treinador, o comandante português garantiu que o papo foi “tranquilo”, embora tenha admitido que CR7 não se mostrou satisfeito. E também negou que o jogador tenha cogitado deixar a concentração lusa.

“Expliquei: “Olha, Cristiano, não estou contando contigo para este jogo de início. Conto contigo para o jogo, você vai ser muito importante”. Em termos de estratégia, também passava por isso, porque achava que o jogo ia ser muito complicado, e, no segundo tempo, a entrada do Cristiano podia resolver o jogo. Expliquei com toda a naturalidade.”

“O Cristiano, naturalmente, não ficou muito satisfeito. Jogou sempre a titular, a não ser contra Espanha. É normal que não tenha ficado muito satisfeito e dito ‘Mister, mas acha…’. O contrário seria difícil. É normal. Foi uma conversa tranquila, onde expus os meus pontos de vista. Ele não os aceitou de forma simples, o que é normal. Nunca, em momento nenhum, me disse que queria sair da seleção nacional”, Fernando Santos, técnico de Portugal, sobre Cristiano Ronaldo.

Apesar de ter tomado uma escolha técnica que não favoreceu CR7, Fernando Santos fez questão de sair em defesa do craque diante de críticas feitas pela imprensa portuguesa. E exaltou as atitudes do jogador no banco de reservas ao longo do duelo contra a Suíça.

“Acho que é tempo de pararmos com algumas coisas. Está na moda apontarmos as coisinhas do Cristiano. Se há exemplo melhor de tudo o que eu disse, foi o exemplo que ele deu no jogo. Deu o grito (comemorando gols) no banco, como sempre. Saiu com os jogadores todos para o aquecimento, pulou em todos os gols com os colegas. Até há um lance em que bateu palmas com o João Mário. No fim, foi ele que chamou os colegas para agradecer ao público, e a única coisa que notaram foi que saiu sozinho. Deixem o Ronaldo em paz, ele não merece, por tudo que já fez pelo futebol português.”

Fernando Santos decidiu escalar Gonçalo Ramos como titular diante da Suíça, depois de Cristiano Ronaldo ter participação discreta na fase de grupos, e enquetes na imprensa portuguesa indicaram opiniões favoráveis ao astro ir para o banco de reservas. O jovem atacante do Benfica correspondeu e marcou três gols na goleada por 6 a 1.

Neste cenário, Cristiano Ronaldo treinou novamente entre os reservas na quinta, a dois dias da partida contra Marrocos, pelas quartas de final, neste sábado, às 12h, no estádio Al Thumama, em Doha. Após atuação de gala e três gols contra a Suíça, Gonçalo Ramos foi mantido no time titular na atividade e deve iniciar o confronto.

Contra a Suíça, Cristiano Ronaldo foi reserva pela primeira vez em sua carreira na Copa do Mundo. Antes, só havia sido poupado na última rodada da fase de grupos contra o México, em 2006. Com o camisa 7 no banco, Portugal teve sua melhor atuação no Mundial e goleou os suíços por 6 a 1, com três gols do substituto do atacante, Gonçalo Ramos.

Nos primeiros 15 minutos da atividade abertos à imprensa, Rúben Dias foi a única ausência e fez trabalho específico na academia. António Silva foi o escolhido para substituir o defensor e foi a única mudança entre os titulares no time que iniciou o confronto contra a Suíça.

O time titular no treino da quinta-feira foi formado por Diogo Costa; Dalot, Pepe, António Silva, Raphaël Guerreiro; William Carvalho, Bernardo Silva, Otávio; Bruno Fernandes, João Félix e Gonçalo Ramos.