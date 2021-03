Técnica em enfermagem do SAMU morre à espera de leito Covid em Paulo de Faria

Mirian Cristina Rodrigues Machado Gomes atuava na linha de frente na luta contra o coronavírus. Ela morreu na Santa Casa de Paulo de Faria/SP.

Uma técnica em enfermagem de 38 anos morreu à espera de um leito para tratamento de Covid-19, em Paulo de Faria/SP, na última segunda-feira (22). Prefeitura confirmou a informação em um post de despedida em uma rede social.

Mirian Cristina Rodrigues Machado Gomes trabalhava no SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e atuava na linha de frente de combate à doença desde o início da pandemia.

Na última sexta-feira (19), ela foi internada na Santa Casa de Paulo de Faria, onde ficou aguardando para ser transferida para um hospital da região por meio da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).

De acordo com a secretária de Saúde de Paulo de Faria, Valéria Gonçalves Faria, pedidos foram feitos, mas nenhuma vaga disponível foi encontrada para Mirian.

“Não tem vaga. Rio Preto está lotada. Essa é a nossa maior complicação. Não existem leitos de UTI na Santa Casa de Paulo de Faria. Dependemos das cidades da região”, disse Valéria ao portal G1.

Em nota, o estado de São Paulo disse que a demanda de transferências para casos de Covid-19 registradas no Cross cresceu 117% em comparação ao pico da pandemia, mas que o governo está investindo em criação de novos leitos.

Ainda segundo a secretária de Saúde, os profissionais de Saúde de Paulo de faria estão inconformados com a morte precoce da técnica em enfermagem. “Todo mundo abalado e chocado. Nós também estamos com um enfermeiro internado no Hospital de Base. Agora veio a Mirian. Estamos sem chão. Ela tomou a primeira dose da AstraZeneca. Não chegou a receber a segunda, porque não tinha dado a data”, afirmou.

Na rede social à Prefeitura de Paulo de Faria lamentou a morte precoce de Mirian: “Perdemos ontem uma combatente na batalha travada contra a Covid-19, que doou sua vida pela vida do próximo. A Prefeitura Municipal e todos os paulofarienses estão de luto! Aos que trabalham com a colega, aos que a conheciam, sabem que era uma pessoa muito dedicada e querida! Sentimentos profundo de pesar à família e a toda equipe de saúde”, escreveu.

Moradores que conheciam a técnica em enfermagem comentaram a publicação e também lamentaram a situação.

O corpo de Mirian foi enterrado no Cemitério Municipal de Paulo de Faria na manhã desta terça-feira (23).

Até a noite de segunda-feira (22), a cidade tinha 559 casos confirmados de coronavírus, dos quais 523 estavam recuperados e nove tinham morrido.