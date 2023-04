TCU aponta que Forças Armadas gastaram com picanha em vez de combater Covid-19

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União indica que as Forças Armadas gastaram recursos que deveriam ser utilizados no reforço alimentar de tropas na operação contra a Covid-19 com salgadinhos, alimentos industrializados, filé mignon e picanha. O relatório mostra que os gastos com salgados, coquetéis, sorvetes e refrigerantes foram de R$ 255 mil. Já as carnes custaram R$ 447 mil.

Para o TCU, como os alimentos têm baixo valor nutritivo, os produtos podem não ter sido utilizados para o reforço alimentar da tropa empregada na operação. Sobre a compra de carnes, a auditoria indica que apenas duas organizações militares compraram 12 mil quilos de carnes bovinas nobres, representando 21% do total destinado a todas as unidades do Exército com carne bovina em geral, que foi R$ 2 milhões.

Para o TCU, constatou-se as compras, “por terem sido realizadas no contexto de crise social e econômica vivenciada pelo Brasil, com recursos oriundos de endividamento da União, de crédito extraordinário e ignorando opções mais vantajosas, infringiram os princípios da razoabilidade e do interesse público”.