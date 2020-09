TARRAF recebe Selo Casa Azul da CAIXA

Cerimônia em Rio Preto contou com a presença da diretoria da empresa. Certificação concedida ao Montelena atesta o compromisso do empreendimento de alto padrão com a sustentabilidade.

O Montelena By Tarraf, empreendimento residencial de alto padrão da TARRAF, recebeu oficialmente nesta semana o Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal. A certificação da CAiXA reafirma o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a qualidade de vida.

Realizada em uma das unidades da CAIXA em São José do Rio Preto (SP), a cerimônia contou com a presença do presidente da TARRAF, Olavo Tarraf, do diretor executivo da empresa, Marcelo Junqueira Franco, e do diretor financeiro Henrique Marqui.

Segundo Olavo, a parceria financeira e o reconhecimento do Montelena são fundamentais para os planos da TARRAF em relação aos futuros empreendimentos da empresa, como o Quintessa, a ser lançado no fim desse ano, contribuindo para elevar o nível do mercado imobiliário de alto padrão em Rio Preto e região.

O Selo Casa Azul da Caixa é uma classificação socioambiental que reconhece soluções eficientes e sustentáveis de empreendimentos que valorizam a qualidade urbana, eficiência energética e conforto ambiental, a gestão eficiente da água, o desenvolvimento social, a inovação, entre outras premissas.

Localizado numa das regiões mais nobres de Rio Preto, o Montelena está mudando o cenário no entorno do Shopping Iguatemi, zona sul da cidade. Previsto para ser entregue no fim de 2021, o empreendimento está com suas unidades praticamente todas comercializadas.

A torre Áurea, onde se encontram os apartamentos maiores, de 343 m², quatro suítes e cinco vagas de garagem, por exemplo, está há meses com todas as unidades vendidas. Já na Rubra, onde estão os apartamentos de 256 m², restam apenas três.

“Rio Preto já merecia um empreendimento como o Montelena, que reúne o que há de melhor no mundo contemporâneo em termos de tendência no segmento de alto padrão, e que, certamente, será referência para o mercado imobiliário”, disse Olavo Tarraf.