TARRAF promete consolidar a verticalização imobiliária em Votuporanga

Empresa rio-pretense que já entregou as obras do TARRAF Viva e o Manhattan, deve lançar em breve novos empreendimentos imobiliários.

Votuporanga/SP recebeu nesta sexta-feira (26), a visita de uma equipe da diretoria da incorporadora rio-pretense TARRAF, representados pelo vice-presidente da empresa, Olavo Tarraf Filho.

Em entrevista na Rádio Clube 92 FM e ao Diário de Votuporanga, Tarraf Filho contou sobre a continuidade das ações da empresa no município: “Estou muito feliz de estar aqui em Votuporanga, falando um pouquinho de nossa empresa, da nossa história e de nossa perspectiva de futuro que temos com a cidade de Votuporanga”.

Olavo, contou sobre a origem de uma das incorporadoras do mercado imobiliário brasileiro: “Somos um grupo sólido, vindos de vários segmentos, várias empresas, mas que nos últimos 40 anos tivemos um direcionamento, uma vocação muito forte vinda do meu pai que é engenheiro civil, o primeiro engenheiro da família, e foi quem montou a incorporadora como ela é hoje. Ao todo, são mais de 40 anos fazendo empreendimentos por todo o Brasil, e atualmente estamos muito focados no noroeste paulista”.

A TARRAF já inaugurou dois empreendimentos em Votuporanga, o residencial vertical TARRAF Viva e o Manhattan City Home. Olavo Tarraf Filho explicou a relação entre a empresa e a cidade: “Temos um enorme carinho por Votuporanga e a melhor forma de retribuir tanta receptividade é contribuir com o desenvolvimento da cidade com empreendimentos que valorizam seu espaço urbano”.

O empresário falou sobre a possibilidade de novos empreendimentos na região noroeste paulista: “Então, estamos sediados em Rio Preto, mas temos como foco Araçatuba, Catanduva e Votuporanga. Essa é a casa da Tarraf pelos próximos anos, é aqui que a gente quer ficar. A gente entende que o mercado imobiliário ele é regional, porque você precisa conhecer as pessoas que vivem ali e toda a complexidade de vida. Cada cidade tem uma história e precisamos entender muito bem isso para colocar esse DNA em cada empreendimento”, diz Olavo.

Tarraf Filho explicou como planeja os próximos passos em Votuporanga: “Temos áreas disponíveis perto daqueles empreendimentos já entregues e podemos realizar construções similares. Como por exemplo, o lançamento da segunda fase do empreendimento TARRAF Viva, que fica ali ao lado da Unifev, da Havan. É uma região muito promissora, Votuporanga está crescendo muito e a gente está entregando esse empreendimento agora com 100% das unidades vendidas. Foi um sucesso absoluto de vendas, Votuporanga abraçou o empreendimento de maneira excepcional. Além do lançamento da segunda fase do Manhattan em 3 suítes que vai ser um espetáculo para a cidade. Estamos ansiosos por esses lançamentos.”

O empresário foi perguntado sobre os efeitos da pandemia no mercado imobiliário e afirmou que “minha visão nesse sentido é que as pessoas passaram a valorizar suas moradias como nunca. Moradia ela é essencial, ela é uma necessidade. No ano de 2020, levantei os números recentes de financiamentos de imóveis e eles bateram recordes históricos. Então, no ano passado nós tivemos quase 800 mil famílias com acesso a financiamentos para adquirir sua casa própria”.

Tarraf Filho explicou que o caminho mais curto para o cliente chegar até a empresa é por meio das redes sociais e dos sites da TARRAF e TAFLEX, além de pontuar que “a TARRAF é voltada para o segmento de empreendimentos de médio e alto padrão e a TAFLEX para o segmento econômico, são unidades mais flexíveis para a população”.

Para conhecer os empreendimentos e até realizar um tour virtual, acesse www.tarraf.com.br ou taflex.com.br

Equipe TARRAF em visita à Votuporanga, nesta sexta-feira (26).