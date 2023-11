TARRAF lança e vende em 72 horas o maior empreendimento imobiliário da história de Rio Preto

Com VGV de R$ 360 milhões, Tarraf Square assume protagonismo na região mais valorizada da cidade.

A TARRAF inaugura um capítulo inédito em sua história com o lançamento do Tarraf Square, megacomplexo imobiliário de R$ 360 milhões de VGV, que será construído ao lado do shopping Iguatemi. O maior empreendimento já lançado em São José do Rio Preto/SP foi apresentado ao mercado no último dia 16, e em apenas 72 horas alcançou a impressionante marca de 96% de vendas.

Com números superlativos e diferente de tudo o que a cidade já viu, o Tarraf Square chega como protagonista numa região altamente valorizada, oferecendo uma experiência única para quem está em busca de um novo endereço para morar, trabalhar, conviver, pertencer e compartilhar uma vida mais intensa, moderna e conectada.

O empreendimento conta com duas torres, uma residencial (Torre S), com apartamentos studio de 32 a 59 m², e uma torre business (Torre B), com salas comerciais de 36 a 1.000 m², integradas por um boulevard, que será totalmente revitalizado e ao lado de um símbolo do Iguatemi (a centenária figueira), criando um novo organismo vivo, verde e voltado para o convívio.

“O Tarraf Square é o maior e melhor projeto que já desenvolvemos em mais de quatro décadas da TARRAF. Um projeto desse calibre, com essa representatividade, não poderia deixar de levar nossa marca no nome. E Square porque ali teremos uma praça que fará homenagem ao monumento das sete virtudes. Acreditamos que só se conquista a verdadeira liberdade pelo caminho das virtudes. E a praça trará esse simbolismo, essa representação do sucesso de quem for investir ou morar. Estamos diante de um momento realmente único”, descreve Olavo Tarraf, presidente da TARRAF.

O maior lançamento da história da empresa chama atenção do mercado imobiliário não apenas pela sua grandiosidade, mas também pelos profissionais renomados que assinam os projetos de arquitetura, paisagismo e interiores. Como o escritório Athié Wohnrath, internacionalmente conhecido pela disrupção em projetos corporativos. Com 25 anos de mercado, o escritório traz no portfólio obras para empresas do porte da Ambev, XP, B3, Mercado Livre, Bradesco, Unilever, Raízen e outras.

Além do Athié Wohnrath, o Tarraf Square traz assinatura de dois parceiros conhecidos da marca, e igualmente relevantes no cenário da arquitetura e do paisagismo internacional: os escritórios Königsberger Vannucchi e Benedito Abbud.

“Não se trata só de mais um edifício, mas um ambiente pensado para reunir pessoas, promover interações e criar comunidades. O Tarraf Square será de fato um convite à vida em comunidade, à troca de experiências e ao compartilhamento de momentos especiais. Algo que a cidade nunca viu e que será perpetuado para sempre na história de Rio Preto”, afirma Olavo Tarraf filho, vice-presidente da TARRAF.

Torre S terá 365 unidades

A Torre S, dos studios, contará com 19 pavimentos tipo e 365 unidades, cinco elevadores e área de lazer no rooftop. Será entregue com vista para a figueira e a praça do shopping.

O espaço de lazer contará ainda com churrasqueira e piscina privativa, ambiente multifuncional com lavanderia compartilhada para uso dos condôminos, terraço coworking e um minimarket. Além de uma vista extraordinária para a cidade, o rooftoop contará com uma sky pool com borda infinita, sauna seca, espaço fitness, deck molhado, ducha, solarium e área de estar.

A Torre S traz também um espaço fitness interno, desenvolvido com consultoria especializada e equipamentos profissionais e funcionais. Além de terraço externo para prática de exercícios ao ar livre, como funcional e crossfit.

Para garantir mais comodidade e segurança para compras e encomendas, o Square terá um local para recebimento e armazenamento temporário de encomendas, funcionando 24 horas por dia.

Torre B: equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida

Com a proposta de equilibrar produtividade e qualidade de vida em um único endereço, o Tarraf Square apresenta uma nova categoria de complexo comercial na cidade, com salas para abrigar desde escritórios, clínicas, startups até lajes compartilhadas para big houses. A Torre B contará com 17 pavimentos tipo, mezanino, sete elevadores – com entradas privativas – e 375 unidades. O lobby de entrada terá pé direito duplo, com coffee lounge e experiência premium de recepção e convívio.

O Tarraf Square entregará ainda um convention center, que poderá sediar eventos para até 160 pessoas. O ambiente poderá ser dividido em dois, com acesso exclusivo, sala de áudio e vídeo, além de espaços de apoio e serviços.

Já nas chamadas áreas de descompressão do Square, um coworking será projetado para garantir conforto, com diversas opções de estações de trabalho, áreas para reuniões e terraço. Este será também o primeiro empreendimento da cidade com espaço para refeições e convívio, equipado com minimarket, vending machine, apoio de serviços, instalados em um amplo terraço externo.

A área de descompressão ainda contemplará espaços para relaxamento, salas de convívio e jogos entre colaboradores, entregues já totalmente equipadas.

Outro destaque do projeto da Torre B é um coffe lounge interligando as duas torres e formando um boulevard arborizado, uma área agradável para passeios e convívio assinado pelo escritório de paisagismo Benedito Abbud.

Visite o stand. E para saber mais acesse https://tarraf.com.br/ empreendimentos/tarraf-square

SOBRE A TARRAF

Criar espaços que inspiram

A TARRAF ousa cumprir propósitos, solidificar sonhos e inspirar através de projetos inovadores, tornando possível o ideal de viver de seus clientes, e a cada dia construindo algo novo. Com mais de 40 anos de história, a incorporadora com sede em São José do Rio Preto já entregou mais de 31 mil unidades urbanas, somando 1,9 bilhão de m² em construção e proporcionando a mais de 105 mil pessoas moradias de qualidade e ambientes inspiradores.