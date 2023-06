TARRAF inicia construção de empreendimento de alto padrão em Araçatuba

Com previsão de entrega para 2025, Monjardin by Tarraf, projeto de R$ 100 milhões, deve gerar 750 empregos durante a obra.

A TARRAF, uma das marcas mais reconhecidas do mercado imobiliário, deu início à construção, em Araçatuba, do Monjardin by Tarraf, empreendimento residencial de alto padrão e com ótima localização – entre as ruas Albino Negri, Epitácio Pessoa e Estácio de Sá, no Jardim Nova Yorque.

Mais de 440 toneladas de aço, 6.640 m³ de concreto e 50 toneladas de cordoalha de protensão serão utilizadas durante a obra – que está prevista para ser entregue em agosto de 2025 e deve gerar aproximadamente 750 empregos.

Com mais de R$ 100 milhões de VGV e assinado por grandes profissionais da arquitetura e do paisagismo mundial, o empreendimento que está sendo construído pela TARRAF em Araçatuba, o mais sofisticado já projetado pela TARRAF em seus mais de 40 anos de história, desponta como uma das melhores opções para quem privilegia espaço, exclusividade, conforto e personalidade.

Um dos diferenciais do Monjardin by Tarraf são as plantas inteligentes dos apartamentos “tipo”. São 40 unidades (duas por andar) de 320 m², quatro suítes e quatro vagas de garagem, além de duas coberturas duplex de 483 m². São mais de 13 mil m² de área privativa.

Já nas áreas de convivência, entre os diferenciais exclusivos do Monjardin by Tarraf destacam-se um Wine Lounge e um Sports Bar, localizados no 24º andar com vista panorâmica da cidade, academia climatizada com aparelhos Technogym (referência em fitness e wellness), uma quadra de beach tennis, fechaduras eletrônicas, porte-cochère, subsolo com pintura epóxi e um projeto de lazer com espelhos d’água inspirado nos resorts mais paradisíacos e exclusivos do mundo.

Segundo a empresa, restam poucas unidades disponíveis para venda.

Primeiro projeto de Araçatuba com a ‘marca Burle Marx’

O que também torna o Monjardin by Tarraf um empreendimento único no mercado imobiliário de Araçatuba é a presença de nomes referenciais no mercado imobiliário. Como o escritório do brasileiro Burle Marx, que leva para seus projetos únicos a identidade de um dos maiores nomes do paisagismo mundial em todos os tempos. O Monjardin by Tarraf será o primeiro residencial de Araçatuba que terá a assinatura da ‘marca Burle Marx’.

Outro destaque do empreendimento é a arquitetura e design de interiores, que ganham toques de requinte e sofisticação do escritório Königsberger Vannucchi, mesmo que assina o Montelena by Tarraf em São José do Rio Preto e outros projetos de alto padrão da incorporadora.

“Nossa inspiração para o projeto arquitetônico veio de um projeto em Portugal chamado Infinity Lisboa, e o nome, Monjardin, traz uma referência direta ao paisagismo, que realmente se impõe como nenhum outro projeto que a TARRAF já fez. É realmente espetacular, único”, disse à época do lançamento o presidente da TARRAF, Olavo Tarraf.

Incorporadora amplia presença no mercado imobiliário de Araçatuba

Além do Monjardin, a TARRAF está presente em Araçatuba com outros dois projetos: Opus One by Tarraf, torre única de 22 pavimentos e 88 apartamentos com três suítes e varanda gourmet (um sucesso de vendas), que será entregue este ano; e o DECK 330, empreendimento inspirado no luxuoso hotel Fasano Trancoso, na Bahia, um projeto pensado para moradores e investidores que prezam por exclusividade, modernidade e requinte.

“Araçatuba é uma cidade muito importante para a nossa marca. Estamos muito felizes em poder começar a construir essa história com a cidade, uma história marcada pelo trabalho sério e pelo respeito, com projetos de excelência, cumprindo com todos os prazos”, disse o vice-presidente da TARRAF, Olavo Tarraf Filho.