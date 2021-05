TARRAF entrega 200 cestas básicas para Banco de Alimentos de Votuporanga

Ação integra campanha solidária da empresa, que no ano passado arrecadou mais de 13 toneladas de alimentos.

A TARRAF realizou na manhã desta quarta-feira (12), a doação de 200 cestas básicas para o Banco de Alimentos de Votuporanga/SP. A rápida entrega contou com a presença do vice-presidente da empresa, Olavo Tarraf Filho; da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.

Durante o evento, a presidente do Fundo Social de Solidariedade aproveitou para agradecer o apoio: “Quero agradecer. Esses alimentos vão ser distribuídos para todos os carentes de nossa cidade, todas as pessoas que realmente precisam. Nós estamos com oito entidades nos ajudando e são distribuídos mil marmitex por dia, então, esses alimentos vão ser confeccionados e repassados para todos eles. Muito gratidão ao grupo Tarraf por estar nos ajudando”, afirmou Rose Seba.