TARRAF doa R$ 10 mil para a Santa Casa de Votuporanga 

A TARRAF realizou nesta quinta-feira (6) a doação de R$ 10 mil para a Santa Casa de Votuporanga. No ato de entrega, a empresa destacou seu compromisso de gerar desenvolvimento e seu papel social de participar ativamente da vida das pessoas nas cidades onde atua.

Estiveram presentes o gerente e a coordenadora de vendas da incorporadora, Eduardo Almeida e Raphaella Fernandes, o gestor da Santa Casa, Angelo Jabur Bimbato e o provedor da Instituição, Dr. Roberto Biazi.

Em Votuporanga, a TARRAF está presente com empreendimentos residenciais verticais como o Manhattan City Home, de médio-alto padrão; o Tarraf Viva (já entregue) e Viva Parque (lançado no fim do ano passado). Esses dois últimos pertencem à TAFLEX, marca criada pela TARRAF para atender o segmento econômico.

Vale mencionar que, no ano passado, a empresa fez a doação de 200 cestas básicas para o Banco de Alimentos da cidade. Na ocasião, esteve presente o vice-presidente, Olavo Tarraf Filho.