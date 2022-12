Tarcísio extingue Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 14 anos após criação

“Temos aqui representantes da comunidade negra, temos aqui afrodescendentes, pessoas pretas do meu lado. Estou satisfeito, sim. Mais importante: você não pode olhar a cor do secretariado, você tem que olhar a qualidade da política pública que nós vamos fazer. É ali que mora a inclusão. Eu estou preocupado se o cotista da universidade vai ter condição de terminar seu curso, com a pessoa que mora na favela, se ela vai ter o mercado de trabalho aberto, se o jovem preto e pobre vai ter acesso ao mercado de trabalho.”

Outras pastas

Na terça (20), a futura gestão divulgou os nomes de José Luis Lima no comando do Desenvolvimento Econômico e Fábio Prieto para a Justiça.