Tarcísio e Haddad vão disputar 2º turno para governador de SP 

Em Votuporanga, Tarcísio de Freitas recebeu 54,22% dos votos válidos, Rodrigo Garcia, 22,25% e Fernando Haddad obteve 22,7%. Eleitores voltam as urnas no dia 30.

A disputa pelo governo de São Paulo ficou para o segundo turno das eleições. Os paulistas irão às urnas no próximo dia 30 de outubro para decidir quem será o governador: Fernando Haddad (PT) ou Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Os candidatos tiveram 45 dias para convencer os eleitores de que seriam a melhor opção para ocupar o cargo máximo do estado. Desde o primeiro momento, Haddad liderou as pesquisas. O embate maior aconteceu entre Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia (PSDB), que duelaram defendendo o posto de “melhor opção contra o PT”.

Com o discurso de ser um “paulista-raiz”, Rodrigo Garcia atacou a opção de Tarcísio de Freitas em ser candidato em SP, mesmo sem nunca ter morado no estado. Escalado por Bolsonaro, Tarcísio de Freitas morava no Rio de Janeiro e depois em Brasília antes de ser candidato ao governo paulista. Já do outro lado, Tarcísio fez questão de atrelar a imagem de Garcia ao ex-governador João Doria, alvo de críticas principalmente durante a pandemia da covid-19. Já Haddad “correu por fora”, ligando a candidatura de Lula à sua, propondo a “hora da mudança”.

Neste domingo (2.out), em Votuporanga, os eleitores conferiram para governador do Estado de São Paulo, Tarcísio com 54,22% dos votos (26.551 votos), seguido por Rodrigo Garcia, com 22,25% (10.898 votos) e Fernando Haddad com 22,7% (10.808).

Contudo, ao final da apuração em todo o Estado, o segundo turno das eleições ficou definido entre: Tarcísio recebeu 9.881.786, o que representa 42,32% dos votos válidos, e o petista conquistou 8.336.805 votos, o que representa 35,70%.

De fora da última etapa do pleito ficaram: Rodrigo Garcia que obteve (18,40%) 4.296.293 votos; Vinicius Poit (Novo) que recebeu (1,67%) com 388.974 votos; Elvis Cezar (PDT) que recebeu (1,21%) com 281.712 votos; Carol Vigliar (UNIDADE POPULAR) com (0,38%) em 88.767 sufrágios; Gabriel Colombo (PCB) com (0,20%) em 46.727 votos; Altino (PSTU) com (0,06%) em 14.859 votos; Antonio Jorge (DC) com (0,05%) em 10.778 votos e, Edson Dorta (PCO) com (0,02%) em 5.305 votos.

O primeiro turno das eleições para governador no Estado de São Paulo totalizou 27.147.847 votos, sendo 23.352.549 (86,02%) válidos, 1.645.522 (6,06%) brancos, 2.149.776 (7,92%) nulos e 7.491.914 (21,63%) abstenções.

Tarcísio e Haddad no 2º turno para o governo de São Paulo

Tarcísio Gomes de Freitas é servidor público de carreira, 47 anos, é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e graduado em engenharia no Instituto Militar de Engenharia. Fez parte da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti. Trabalhou nas áreas de infraestrutura e investimento, foi presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e ministro da Infraestrutura O vice na chapa é o administrador Felicio Ramuth.

Haddad, de 55 anos, é professor universitário e cientista político. É formado em direito pela Faculdade do Largo São Francisco e doutor em filosofia. Leciona ciência política na Universidade de São Paulo (USP). Foi ministro da Educação e prefeito de São Paulo. É casado com Ana Estela Haddad e pai de dois filhos. A vice na chapa é a diretora escolar Lucia França.