Tarcísio de Freitas tem crise renal e interrompe agenda em Londres

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) interrompeu sua agenda de compromissos em Londres nesta segunda-feira (27.mar), após sofrer uma crise renal. Segundo nota do governo estadual, ele já foi atendido, medicado e fará exames complementares nas próximas horas para definir o andamento dos próximos compromissos.

Durante esse período, o secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, representa o governador nos encontros que estavam programados.

A viagem tinha fins de missão internacional na Europa com portfólio de investimentos em concessões, parcerias público-privadas e privatizações do Estado para fundos de investimentos, CEOs e empresários.

O secretário participou de um almoço com representantes do setor financeiro na Embaixada Brasileira e, nesta tarde, segue com agenda de debate na sede da Bloomberg com bancos, fundos de investimentos e empresas para estreitar relações com lideranças setoriais e detalhar oportunidade de negócios com o Estado de São Paulo.

Roteiro continua nos próximos dias com agendas na Espanha e França. Entre os compromissos estão a participação em eventos empresariais e encontros bilaterais com autoridades.