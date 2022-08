Tarcísio de Freitas se reúne com lideranças no domingo em Votuporanga 

O ex-ministro da Infraestrutura é o candidato do Republicanos ao governo de SP. Encontro ocorre no Centro de Eventos Valério Giamatei (Ilha do Pescador), a partir das 8h30.

por Jorge Honorio

O ex-ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL) e candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará em Votuporanga/SP, na manhã do próximo domingo (28.ago), onde se encontrará com lideranças políticas, apoiadores e candidatos que concorrem nas eleições de 2 de outubro.

Entre os convidados para o encontro estão, além do candidato ao Palácio dos Bandeirantes, nomes como: Eduardo Bolsonaro, Coronel Tadeu, Carla Zambelli, Frederico D’Avila, Gil Diniz, astronauta Marcos Pontes, e os votuporanguenses Danilo Campetti, candidato a deputado estadual e João Dado, candidato a deputado federal.

O postulante ao governo estadual é carioca e integrou o conjunto de ministros do governo Bolsonaro, sendo que sua candidatura possui amplo respaldo presidencial. Em entrevista recente, perguntado sobre sua relação com Jair Bolsonaro, ele respondeu que sua experiência de 17 anos nas Forças Armadas ensinou a importância da lealdade e da gratidão, que são características fundamentais da sua personalidade administrativa. E assegurou que o presidente estará em sua campanha e que “falará em alto e bom som” que é o candidato de Bolsonaro.

O encontro em Votuporanga ocorre no Centro de Eventos Valério Giamatei (Ilha do Pescador), a partir das 8h30. Local fica na Estrada Vicinal Heberth Vinicius Mequi, km 01.