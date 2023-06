Tarcísio de Freitas sanciona aumento salarial das polícias de São Paulo 

Governador estabeleceu a lei que reajusta folha em 20,2% para as carreiras das forças de Segurança Pública do estado.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou nesta segunda-feira (12.jun) o projeto de lei que aumenta o salário das forças da Segurança Pública de São Paulo em 20,2%. O projeto, aprovado no último dia 23 de maio, prevê que os salários tenham o reajuste a partir de 1º de julho.

O reajuste deve beneficiar mais de 100 mil integrantes das forças da Segurança Pública, incluindo a Polícia Civil, Militar, Técnico-Científica, aposentados e pensionistas. O reajuste também é superior à inflação acumulada entre abril de 2022 e março deste ano, de 4,65% segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA).

Dos mais beneficiados, as categorias de entrada são as que tiveram maior aumento. Os soldados 2ª classe vão receber R$ 4.8521,21 (aumento de 31,62%); escrivães 3ª classe terão salários de R$ 5.879,68, (aumento de 24,64%); e policiais técnico-científicos 3ª classe passarão a ganhar R$ 5.526,72, (aumento de 22,19%). O impacto no orçamento estadual vai ser de R$ 2,5 bilhões em 2023.

Em evento com a imprensa, o governador afirmou que é “necessário reconhecer e valorizar as forças policiais. E esse é o primeiro passo de muitos outros que serão dados”. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que se espera que “a polícia continue fazendo o grande trabalho que vem fazendo”.