Tarcísio anuncia Kassab como secretário de Governo, Natalia Resende para chefiar superpasta e Arthur Lima na Casa Civil em SP 

Com os três novos nomes, gestão de Tarcísio já tem cinco secretárias definidas. No início da semana, haviam sido divulgados os responsáveis pelas pastas de Saúde e Educação.

A equipe de transição do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta sexta-feira (25.nov) os nomes de Gilberto Kassab (PSD) como futuro secretário de Governo, Arthur Lima para a Casa Civil e Natália Resende como chefe da “supersecretaria” que vai unir Infraestrutura, Meio Ambiente, Logística e Transportes.

Kassab (PSD) será o responsável pela articulação com a Assembleia Legislativa (Alesp). Nomeado para a Casa Civil da gestão do ex-governador João Doria, ele nem sequer chegou a assumir o cargo. Passou dois anos licenciado para se defender de denúncias de corrupção passiva e falsidade ideológica eleitoral.

Gilberto Kassab é paulistano e tem 62 anos. É economista, engenheiro civil e empresário. Foi ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações na gestão do presidente Michel Temer e Ministro de Cidades do governo Dilma.

Foi prefeito da capital paulista de 2006 a 2013. Na primeira vez, assumiu como prefeito após a renúncia do titular José Serra (PSDB), para se candidatar ao governo do estado, e, na segunda vez, em 2009, foi reeleito para um segundo mandato.

Arthur Lima é advogado formado pela Universidade de Brasília, bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e especialista em Bases Geo-históricas para Formulação Estratégica pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Ele foi diretor-presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e diretor-executivo do Fundo de Saúde da Secretaria de Saúde do governo do Distrito Federal.

“Casa Civil será o centro governo. Uma secretaria que vai coordenar o trabalho das demais, arbitrar o trabalho das secretarias. Uma grande área, que vai fazer com que os projetos andem em harmonia”, disse Tarcísio.

Já Natália Resende é procuradora federal e consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura, onde trabalhou ao lado de Tarcísio de Freitas. Mestre e doutoranda em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília (UnB) tem como foco Regulação de Infraestruturas de Rede.

“Pessoa qualificada e com experiência em desestatização”, disse Tarcísio durante coletiva de imprensa. Natália é a primeira mulher nomeada pelo governador eleito.

Ela também é membro titular do Comitê de Regulação de Infraestrutura Aeroportuária da FGV Direito Rio e coordenadora da Câmara Nacional de Infraestrutura e Regulação (CNIR/CGU).

Nem Arthur nem Natália é ligado a partidos políticos.

Com os três novos nomes, a gestão de Tarcísio já tem cinco secretárias definidas. No início da semana, haviam sido divulgados os responsáveis pelas pastas de Saúde e Educação.

Eleuses Paiva assumirá a Secretaria da Saúde. Filiado ao PSD, partido de Gilberto Kassab, Paiva é ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de São José do Rio Preto, no interior de SP.

Ele também foi presidente da Associação Médica Brasileira, entre 1999 e 2005, e é especializado em Medicina Nuclear pela USP. Durante a pandemia, foi a favor das máscaras e da vacina contra a Covid-19.

A Educação será chefiada por Renato Feder, atual secretário da Educação do Paraná.

O político era um nome esperado e já mencionado pelo próprio Tarcísio em situações anteriores. O nome foi anunciado pela equipe de transição na quarta-feira (23), no prédio do Edifício Cidade, no Centro da capital paulista, onde funciona o gabinete da transição.