´´Tanto Faz´´ música de Ally Alexandrino com Fabregas Music é lançada oficialmente

O artista e empresário Ally Alexandrino dá seu primeiro passo no mercado musical com seu single ´´Tanto Faz´´ em parceria com Fabregas Music.

Como foi o processo de produção da sua primeira música?

Foi maravilhoso, mesmo a distância senti que o Fabregas (@fabregasmusic) me entendeu perfeitamente e conseguimos desenvolver esse pop mais anos 80/90 e acho que conseguimos captar totalmente a energia que eu queria.

Como foi produzir em meio a distância?

Eu mandei pra ele referências e ele me ajudou a melhorar a letra e deixamos um pouco mais curta por uma questão comercial, depois eu fui em um estúdio aqui da cidade onde gravamos o áudio pro Fabregas mixar e masterizar no beat que eu já havia aprovado.

Algum easter-egg na sua música?

Claro, bom eu acho que o maior easter-egg dessa música está na capa, foi algo minimalista, mas se notar bem os detalhes como a fonte do rótulo da garrafa de vinho que faz referência ao filme Alice no País das Maravilhas onde Alice toma um frasco escrito ´´Beba-me´´ e fica pequena pra caber na toca do coelho e isso se encaixa muito na letra da minha música, pois nela eu falo sobre como ás vezes nos diminuímos pra estar com alguém numa relação.

Já tem projetos futuros em mente?

Na verdade sim, já tenho mais duas músicas que quero trabalhar, uma totalmente autoral e a outra não, mas ambas se mantém nesse ritmo pop com uma pegada retrô.

Porém ainda são apenas projetos, mas espero poder compartilhar com vocês ainda esse ano.

Quais os objetivos de Ally no momento?

Ser ouvido, usar minha voz pra transmitir sentimentos e conforto pra quem me escutar, sem usar minha voz pra isso eu me sentiria vazio;

Também quero muito ter a oportunidade de me apresentar ao vivo em algum evento e ser reconhecido pelo meu trabalho na música, quando se é artista independente você tem que ser seu maior alicerce, temos recursos limitados e entregamos o melhor que podemos com o que temos.