Tanabi vence Fernandópolis na Arena Flash e segue na liderança do grupo 01 

O embalado Índio da Noroeste está em 4º na classificação geral do Paulistão Sub-20.

O Tanabi Esporte Clube pegou a estrada para vencer o derby regional contra o Fernandópolis nesta quinta-feira (16), na Arena Flash, em Fernandópolis/SP, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20.

Com a bola rolando, os donos da casa abriram o placar logo aos 8 minutos de jogo, mas aos 19 o Tanabi igualou o marcador numa cobrança de pênalti com o meia Peterson. Ainda no primeiro tempo do duelo, o atacante Ygor Max fez o seu primeiro gol na competição.

Na segunda etapa, Ygor Max aproveitou a tarde iluminada para marcar seu segundo gol na partida e o terceiro para o Índio da Noroeste, fechando o placar em 3 a 1 para os visitantes.

Após o apito final do árbitro Anderson Fernando Diniz de Lira, o Tanabi conquistou mais três pontos na tabela e segue na liderança do grupo 01 com 17 pontos. Na classificação geral o Índio da Noroeste está na 4ª colocação empatado no número de pontos com a Ponte Preta, estando na frente dos grandes clubes do futebol paulista.

O atacante Ygor Max, autor de dois gols no jogo, comemorou: “Primeiramente estou muito feliz por ter feito dois gols. Foi um dos momentos mais importantes na minha carreira até agora, sendo os meus primeiros gols no Paulista. Agora é trabalhar para que venha mais”.

Já o comandante Weligton Oliveira analisou a campanha até o momento e pregou mais trabalho: “Continuamos com a mesma mentalidade do início da competição, que é subir degrau a degrau. Ainda falta muitos, nosso dever é seguir pelo mesmo caminho que nos trouxe até aqui. Trabalho, trabalho e humildade”, concluiu o técnico alviverde.

Na próxima quinta-feira (23), o Tanabi pegará a estrada mais uma vez e irá até São José do Rio Preto/SP, enfrentar o América no Estádio Benedito Teixeira, às 15h, com transmissão ao vivo pelo Eleven.