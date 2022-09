Tanabi Futebol Clube e Prefeitura pedem para sediar Copinha 

O protocolo de intenção foi encaminhado a Federação Paulista de Futebol (FPF). Cidade sediou o maior torneio de base do país em 2020 e 2022, já que em 2021 o torneio não foi disputado devido à pandemia.

A Prefeitura de Tanabi/SP e o Tanabi Esporte Clube sinalizaram a Federação Paulista de Futebol (FPF) o interesse em sediar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, a tradicional Copinha. Todo o protocolo necessário foi encaminhado à Federação.

O município que possui como palco principal o Estádio Prefeito Alberto Victolo, o Albertão, foi destaque durante às duas últimas edições da competição, em 2020 e 2022, já que em 2021 o torneio não foi disputado devido à pandemia.

“Para Tanabi é muito importante, ficamos em destaque no cenário do futebol por sediar a principal competição da categoria de base do país, a imprensa regional e especializada em futebol tem o foco voltado para o município, assim repercutir a competição. Recebemos clubes de várias partes do Brasil e com isso, faz com que os familiares desses atletas venham para a cidade, assim movimentando o comércio, os hotéis e assim girando o comércio local e até mesmo regional. Então acreditamos que Tanabi sediar a Copa São Paulo de Futebol é uma excelente oportunidade para todos”, comenta Francis Lopes, secretário de Esportes de Tanabi.

Enquanto a Federação Paulista de Futebol avalia a documentação enviada, a expectativa aumenta também no Índio da Noroeste. “As expectativas são as melhores possíveis, a equipe conseguiu fazer um bom Campeonato Paulista sub-20, conseguindo bons resultados, realizamos grandes jogos e agora professor Jorge Saran juntamente com o restante da comissão vem priorizado a manutenção do elenco. Vamos para a terceira edição da copinha sendo sede em Tanabi e pretendemos fazer a melhor campanha possível”, ressalta Amim Junior, diretor-executivo do Tanabi Esporte Clube.