Tanabi fecha parceria com o Vila Nova-GO

O Índio da Noroeste emprestou o volante Gabriel Mendes, de 18 anos, uma de suas joias, que disputará o sub-20 pelo clube goiano.

O Tanabi Esporte Clube fechou parceria com o Vila Nova Futebol Clube, clube do Estado de Goiás e emprestou uma de suas joias, o volante Gabriel Mendes que é uma promessa do clube tanabiense, que vem da categoria de base e que estreou no profissional com apenas 16 anos em 2020.

O atleta de 18 anos chega ao Vila Nova para disputar o sub-20 pelo clube goiano. No clube paulista, Mendes jogou o Paulista sub-23 em 2020, em 2021 o Paulista 2021; além da Copinha.

Os clubes não divulgaram detalhes da parceria firmada e Mendes já está treinando com o elenco do Vila Nova.

“Está sendo muito gratificante, só tenho de agradecer a Deus, minha família e todos os envolvidos”, disse o volante.

Para Mendes, o período que estava no Índio da Noroeste foi de alegria, conquista. “Posso dizer que foi uma vida aqui dentro, 3 anos de alegrias, conquistas, amor e sofrimento, mas que tudo valeu a pena. Saio de cabeça erguida, muito realizado e deixo um legado: Profissionalismo, dedicação e respeito a essa camisa, muito obrigado Tanabi Esporte Clube, todos os jogadores, diretoria, comissões técnicas, funcionários e os verdadeiros torcedores, além daqueles que fizeram parte da minha história”, finalizou Mendes.

Está não é a primeira parceria que o Tanabi Esporte Clube realiza com atletas, em 2021 diversos clubes firmaram parcerias como: Bahia, Oeste, Novorizontino entre outros.