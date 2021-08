Tanabi faz parceria com o América e empresta zagueiro que foi destaque na Bezinha

Leandro Santos, de 22 anos, conhecido como ‘Sergipe’ desembarca em São José do Rio Preto/SP pensando em repetir o trabalho realizado no Índio da Noroeste.

Ao longo de 2021 o Tanabi Esporte Clube realizou parcerias com diversos clubes de futebol do país, onde jogadores foram emprestados após se destacarem no Índio da Noroeste. Após parcerias com Novorizontino, Cuiabá, Bahia entre outros, agora o Tanabi Esporte Clube consagrou a mais nova, com o América Futebol Clube de São José do Rio Preto/SP, clube tradicional do noroeste paulista, que em diversos momentos foram rivais dentro das quatro linhas, como agora no Campeonato Paulista sub-20, mas fora dos gramados a parceira cresce.

O jogador que o Índio da Noroeste emprestou ao Rubro foi o zagueiro Leandro Santos,

conhecido como ‘Sergipe’. O zagueiro foi destaque no Tanabi Esporte em 2020 no Campeonato Paulista Sub-23, a popular Bezinha; com 22 anos, 1,91 de altura, Sergipe chamado pelo nome do seu estado natal, é um zagueiro muito habilidoso, autor de gols durante a temporada passada com a camisa verde e branco do Tanabi.

“Passei quase um ano lá no Tanabi, o clube conta com uma boa estrutura e me ofereceram, onde pude adquirir conhecimento muito importante com os jogadores e a comissão técnica. Fui um dos destaques na competição [Paulista sub-23] pelo Tanabi”, comentou Sergipe.

O zagueiro desembarca no novo clube desejando fazer o mesmo trabalho em campo que foi feito no Tanabi durante a temporada passada. “Chego no América por empréstimo, que

também conta com uma boa estrutura, sempre oferecendo um ótimo suporte para o grupo,

estou me sentindo muito bem com o grupo aqui. O grupo é bastante experiente, como fui

um dos destaques importante pelo Tanabi ano passado na ‘Bezinha’, quero ser ainda

melhor nesse ano pelo o América, levando o clube para Série A3 do Paulista”, ponderou o

zagueiro.

Para Amim Júnior, diretor-executivo do Tanabi Esporte Clube, as parceiras realizadas, colocando atletas no cenário nacional e mundial do futebol são muito importantes para o

Tanabi que mesmo parado com a pandemia consagrou essas parcerias. “Para o Tanabi Esporte Clube é muito importante essas parceiras visando colocar o maior número de atletas no cenário nacional e internacional, mesmo com esse pouco tempo de trabalho e com o momento de pandemia, o clube vem fechando boas parceiras como, por exemplo, o Porto no Vila Nova, o zagueiro Vitor no Cuiabá, Pedrinho no Novorizontino e agora o Leandro Sergipe no América de Rio Preto”, disse Amim Júnior.

Os valores de multa e salário não foram divulgados pelos clubes.