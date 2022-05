Tanabi estreia contra o Mirassol no Albertão pelo Paulista sub-20

Competição vai reunir 72 equipes na disputa pelo título do campeonato estadual júnior.

O Tanabi Esporte Clube estreia no Campeonato Paulista Sub-20 nesta quarta-feira (4.mai), diante do Mirassol, no Estádio Alberto Victolo, o conhecido Albertão. O elenco está com a preparação a todo vapor sob comando de Jorge Saran.

O desafio do Índio da Noroeste já começa grande e na estreia enfrenta o Mirassol que na edição do ano passado foi vice-campeão, perdendo para o Palmeiras.

“Estamos trabalhando forte, visando a estreia. Vamos pegar o Mirassol um jogo difícil, mas estamos nos preparando bem”, afirma Jorge Saran.

Além do Mirassol, Tanabi vai medir forças com o América, Catanduva, Novorizontino e

Votuporanguense, que para Saran é um grupo equilibrado e tem como desafio de uma boa

campanha.

“O grupo mais equilibrado da competição, o desafio é fazer uma boa campanha e vender jogadores para o ano que vem montar um time forte no profissional, para volta a A3”, comenta Saran.

Na edição deste ano, ao todo, 72 clubes vão disputar o torneio de base. Na primeira fase, as equipes foram divididas em 12 grupos, onde vão se enfrentar em turno e returno, classificando-se os dois primeiros de cada, além dos oito melhores terceiros colocados no geral.

Os 32 classificados serão distribuídos novamente em grupos na segunda fase, com disputas em dois turnos, sendo que apenas os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata, que terá oitavas, quartas, semifinais e a decisão.

Novo técnico no Tanabi

Neste ano, o Tanabi trouxe algumas novidades, entre elas está o novo técnico, Jorge Saran que esteve vestindo a camisa verde e branco do Tanabi em 1986. Saran tem uma longa

carreira como técnico em grandes clubes do futebol brasileiro, como o acesso do Mirassol

para A2, a base e o time B do Corinthians, Ferroviária entre outros.

“Um prazer voltar trabalhar no clube onde joguei por 7 anos, onde tenho o respeito

do torcedor, aqui em Tanabi construí minha família, minha filha nasceu em Tanabi. Espero fazer um grande trabalho, agradeço ao seu Pedro e o Amim pela oportunidade e toda comissão, o Tanabi tem uma boa estrutura para fazer um bom trabalho”, declarou

Jorge Saran, novo técnico do Tanabi Esporte Clube.