Tanabi Esporte Clube se reforça para a Copinha 2025 

O Tanabi Esporte Clube já está trabalhando intensamente com os preparativos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, uma das competições mais importantes do calendário do futebol de base no Brasil. Para reforçar o elenco e aumentar as chances de uma grande campanha, o clube anuncia a chegada de três novos atletas que vêm para somar ao time na busca pelo título da “Copinha.”

Os reforços recém-contratados vieram do José Bonifácio, equipe que realizou uma excelente campanha no Paulistão sub-20. Os nomes são: o zagueiro Alisson Verissimo, de 19 anos; o extremo Gabriel dos Santos, de 20 anos, e o centroavante Jairo Marques, de 20 anos.

Esses atletas foram peças fundamentais no desempenho da equipe de José Bonifácio e chegam ao Tanabi Esporte Clube trazendo suas habilidades e experiências, com o objetivo de compor um time forte e competitivo para o desafio da Copinha.

“Estamos muito entusiasmados com a chegada do Alisson, Gabriel e Jairo ao Tanabi Esporte Clube. Eles são atletas que se destacaram na excelente campanha do José Bonifácio no Paulista Sub-20 e possuem o perfil que buscamos para fortalecer o nosso elenco. Sabemos da qualidade técnica e da determinação desses jogadores, e acreditamos que, com o trabalho sério que já estamos desenvolvendo, eles vão nos ajudar muito na nossa preparação para a Copinha 2025. O Tanabi está sempre em busca de evolução, e esses reforços mostram o nosso comprometimento em montar uma equipe competitiva e pronta para representar bem o clube”, comentou Amim Junior, Diretor Executivo de Futebol do Tanabi.

O Tanabi Esporte Clube segue focado em formar um elenco de qualidade e com muita determinação, visando alcançar grandes resultados na próxima edição do torneio.

