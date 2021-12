Tanabi Esporte Clube se prepara para a Copinha 

A Copa São Paulo de Futebol Júnior vai acontecer entre 2 e 25 de janeiro. A data da final sempre coincide com a comemoração do aniversário da cidade de São Paulo.

O Tanabi Esporte Clube já está se preparando para Copa São Paulo de Futebol Junior, a tradicional Copinha. É a principal competição da categoria de base, e os clubes que irão competir e sediar a competição são foco dos tradicionais olheiros dos clubes nacionais e internacionais.

O Índio da Noroeste, além de participar da 52ª edição da competição, também será uma das sedes.

Após encerrar a sua participação no Campeonato Paulista sub-20 na segunda fase do campeonato, o Tanabi Esporte Clube já acelera na preparação do elenco, já que estamos cerca de 30 dias para o início do torneio, sendo o primeiro em 2022.

Para o treinador Weligton Oliveira, não tem descanso é trabalho pesado, em um início de preparação: “Bastante dura. Normal no início dos trabalhos, estamos trabalhando firme para estar a um bom nível para o início da competição”, comenta.

O comandante alviverde conta com reforços no elenco do Tanabi, como por exemplo: o Centroavante Samuel Macau que passou por clubes como Flamengo (RJ), Ferroviário (CE). Centroavante, Thagor William jogou no Palmeiras (SP). O volante Hugo Santana, jogou pelo Botafogo (SP) e Sertãozinho. E o zagueiro Gabriel Eugenio, com passagens pelo Mirassol, Fluminense e Penapolense; dentre outros.

Outras apostas do Tanabi estão em jogadores que já integravam o esquadrão como o meia Peterson Lucas e o atacante Rhurick Alves que foram destaques no Paulista sub-20.