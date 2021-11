Tanabi Esporte Clube empresta zagueiro para o Oeste de Barueri 

Aos 19 anos, Rodrigo Fernandes, treina com o elenco que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior; Oeste também se prepara para a Série A2 do Paulistão.

O Tanabi Esporte Clube fechou parceria com o Oeste Futebol Clube de Barueri para o empréstimo do zagueiro de 19 anos que foi destaque pelo Índio da Noroeste no Campeonato Paulista sub-20 neste ano. Ao longo de 2021, o clube tanabiense realizou parceria com diversos clubes de futebol do país.

Após ser destaque na competição com a camisa do Tanabi, Rodrigo Fernandes, foi emprestado ao Oeste de Barueri nesta semana. Das 18 partidas do clube no torneio, ele foi titular e capitão do Índio da Noroeste em 17, demonstrando regularidade em campo.

No Tanabi, Rodrigo está desde 2019, defendendo o clube na Copa São Paulo de Futebol Junior em 2020, no mesmo ano no Campeonato Paulista sub-23, que é a popular Bezinha, e em 2021 o Campeonato Paulista sub-20.

“Como eu já disse muitas vezes, sou eternamente grato ao Tanabi, que abriu as portas do clube para mim, sempre tiveram um carinho enorme por mim. Sempre acreditaram no meu potencial e no quanto eu podia evoluir, hoje saio pelas portas da frente agradecendo a todos os profissionais que trabalharam comigo esses anos, obrigado Tanabi”, comentou Rodrigo Fernandes.

No novo clube, Rodrigo está com o elenco que se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, prevista para iniciar em 2 de janeiro. O Oeste vai disputar ainda a Série A2 do Paulistão na próxima temporada.

“Está sendo uma grande oportunidade e uma nova experiência estar no Oeste FC, aos poucos estou me adaptando com o ambiente e fazendo um excelente trabalho para chegarmos fortes na Copa São Paulo”, declarou o zagueiro.

Os dois clubes não divulgaram informações sobre os direitos econômicos, multas e outros detalhes. Em 2021, o Tanabi Esporte Clube realizou diversas parcerias com clubes, tais como: Cuiabá, Novorizontino, Bahia, América e outros.