Tanabi bate o América em casa e segue vice-líder no Paulistão Sub-20

Avassalador, o Índio da Noroeste continua voando baixo no grupo 01; próximo compromisso é fora de casa contra o Atlético Monte Azul.

Jogando em casa, no Estádio Alberto Victolo, o Tanabi Esporte Clube venceu na tarde desta quinta-feira (19), o América por 1 a 0 na terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-20. O clube tanabiense se mantém na vice-liderança do grupo 01. O técnico Weligton Oliveira disse ver com bons olhos o desempenho de elenco alviverde e acredita que o time ainda pode melhorar com o andamento da competição.

Em duelo acirrado, o gol da partida foi aos 26 minutos do primeiro tempo, quando numa cobrança de pênalti, o centroavante Bruno Gabriel colocou a bola no fundo da rede dos visitantes.

Esta fase do Tanabi Esporte está sendo um marco na história do clube, por estar disputando o campeonato sub-20 em única divisão. Em anos anteriores, o sub-20 era

em duas divisões, e por inúmeras vezes o clube sagrou-se vice-campeão na segunda divisão.

Para o técnico do Índio da Noroeste, Weligton Oliveira, os resultados do time o tem deixando contente: “Olha, em termo de resultados, um início perfeito, três jogos, três vitórias, nove pontos. Deixa a gente contente com isso, contente com o trabalho”, pontuou o comandante.

Weligton explicou ainda que vê com bons olhos os resultados do time, os três jogos sem

sofrer gols e acredita que pode melhorar em alguns aspectos. “Sempre tem margem de melhorias. A gente tem que melhorar em muitos aspectos, mas contente também, pois três jogos e nenhum gol sofrido, isso é muito importante. E, por outro lado, também com muita ilusão, porque o time ainda tem margem de melhorias e acredito que o time pode ir melhorando de acordo com o andamento da competição”, finalizou.

Na sequencia da competição, o Tanabi Esporte Clube entra em campo no próximo dia 26 de agosto, quando visitará o Atlético Monte Azul, no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte

Azul Paulista/SP com transmissão pelo Paulistão Play e Elevem.